Nejat İşler'in saçlarını görenler inanamadı! İşte son hali...
Aile dizisinde 'Cihan' karakterine hayat veren Nejat İşler dizisinin final yapmasının ardından epeydir ekranlarda görünmemişti. Ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.
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Gülbeyaz, Aliye, Behzat Ç. ve son olarak Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaşan Nejat İşler'in önümüzdeki sezon da ekranlarda olup olmayacağı oldukça merak ediliyor.
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Aile dizisinin final yapmasıyla ekranlarda pek göremediğimiz Nejat İşler'in son hali herkesi şaşkına çevirdi.
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Saçlarının döküldüğü ve sakallarının beyazladığı görülen ünlü ismin bu görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ Mİ, SAÇLARI MI DÖKÜLDÜ?
Bazıları oyuncunun yeni projesi için imajı değişikliğine gittiğini söylerken, bazıları da aslında ünlü ismin çok daha önceden saçlarının döküldüğünü ve rol aldığı işlerde bu duruma gereken müdahaleleri yaptırarak saçlarını daha gür gösterdiğini ileri sürdü.