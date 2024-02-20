Nejat İşler'in saçlarını görenler inanamadı! İşte son hali...

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ Mİ, SAÇLARI MI DÖKÜLDÜ?

Bazıları oyuncunun yeni projesi için imajı değişikliğine gittiğini söylerken, bazıları da aslında ünlü ismin çok daha önceden saçlarının döküldüğünü ve rol aldığı işlerde bu duruma gereken müdahaleleri yaptırarak saçlarını daha gür gösterdiğini ileri sürdü.