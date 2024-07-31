Neslihan Atagül dizi başlamadan ayrıldı! Yeni oyuncu aranıyor...

Neslihan Atagül, karnını tutarak verdiği poza, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajı ile bebek müjdesini duyurmuştu.