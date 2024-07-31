Neslihan Atagül dizi başlamadan ayrıldı! Yeni oyuncu aranıyor...
Setlere uzun bir ara verdikten sonra NOW'ın 'İşgal Günlerinde Aşk' projesi için anlaşan Neslihan Atagül, sürpriz bebek haberi nedeniyle çekimler başlamadan diziye veda etti.
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'Yaprak Dökümü', 'Fatih Harbiye', 'Kara Sevda' ve 'Sefirin Kızı' gibi iddialı dizilerde yer alan Neslihan Atagül, geçtiğimiz gün hamilelik haberini sevenleriyle paylaşmıştı.
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Neslihan Atagül, karnını tutarak verdiği poza, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajı ile bebek müjdesini duyurmuştu.
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Uzun süredir setlere ara veren ve bu sezon başlayacak olan 'İşgal Günlerinde Aşk' projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül'ün, yeni dizisi hamilelik haberi nedeniyle iptal oldu.
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Ünlü isim dolayısıyla çekimler başlamadan diziye veda etti. Şimdi 'İşgal Günlerinde Aşk'a yeni bir kadın yıldız aranacak.