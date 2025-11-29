Neslihan Atagül'den mutlu aile pozu: Tarife sığmaz…
Bir süredir ekranlardan uzak kalan 32 yaşındaki oyuncu, oğlu Aziz ve eşi Kadir Doğulu ile çekilmiş bir aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak altına "Tarife sığmaz" notunu düştü ve takipçilerinden büyük ilgi topladı.
Kara Sevda, Fatih Harbiye ve Sefirin Kızı gibi başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda eşi Kadir Doğulu ile 2016'da başlayan mutlu evliliğini oğlu Aziz ile taçlandırdı.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan 32 yaşındaki oyuncu, oğlu Aziz ve eşi Kadir Doğulu ile çekilmiş bir aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak altına "Tarife sığmaz" notunu düştü ve takipçilerinden büyük ilgi topladı.
Uzun yıllardır özel röportaj vermeyen Neslihan Atagül, bu kuralı bozarak SHOW TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu ve oğlu Aziz ile ilgili ilk kez konuştu.
Atagül, oğluna verdikleri ismin hikayesini şöyle anlattı:
"Daha cinsiyeti bile belli değildi. 'Oğlumuz olursa adını Aziz koyalım mı?' diye ben söyledim. Erkek olacağını hissediyordum. Aziz isminin yanına bir ekleme de yapmak istemedik. Oğlumuz doğduğunda kucağımda tam bir Aziz vardı."