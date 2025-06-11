Nesrin Cavadzade'nin tek başına çıktığı tatilden kareler
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kendine bir mola vererek tek başına tatile çıktı. Tatilinden keyifli anları da Instagram hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.
Aybüke Sengir
42 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade, aynı dizide rol aldığı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İkili, Yunanistan'a tatile gitmiş ve birlikte keyifli anlar geçirmişlerdi. Ancak tatilin ardından ünlü çiftin yollarını ayırdığı haberi gündeme düştü.
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞIM
Instagram’ı aktif bir şekilde kullanan Cavadzade, tatil anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sevimli köpeği 'Dolce' ile tatile çıkan oyuncu, güneşin ve denizin tadını çıkararak keyifli anlar geçirdi.