Nick Jonas ve Priyanka Chopra çifti, taşıyıcı annelik yoluyla bebek sahibi oldu

Nick Jonas ve Priyanka Chopra'dan, müjdeli haber geldi! Çift, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarında taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olduklarını açıkladı.

Priyanka Chopra ve Nick Jonas Instagram'da yaptığı paylaşımda şu sözleri yazdı: "Bir bebeği taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olmaktan çok memnunuz. Ailemize odaklandığımız bu özel dönemde saygıyla mahremiyet istiyoruz"

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Ünlü çift henüz bebeklerinin cinsiyetine dair bir açıklama yapmadı.

39 yaşındaki oyuncu Priyanka Chopra ve 29 yaşındaki müzisyen Nick Jonas, Hindistan'ın Jodhpur kentindeki Umaid Bhawan Sarayı'nda 225 misafirin önünde iki görkemli törenle evlenmişti.