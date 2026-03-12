Nicole Kidman, Keith Urban ile olan boşanma sürecini ilk kez anlattı

“TEKRAR TİYATRO YAPMAK İSTİYORUM”



Kariyerinde yönetmenliğe geçiş yapıp yapmayacağı sorusuna, şu an için önceliğinin kızları olduğunu belirterek yanıt veren Kidman, tiyatroya olan özlemini de dile getirdi. Ancak bu planlarını bir süre daha ertelediğini şu sözlerle açıkladı:



"Buna yaklaştım. Ama sonra ya çok meşgul ya da çok yorgun oldum. Bir oyuncu olarak hala yapmak istediğim şeyler var. Tekrar tiyatro yapmak istiyorum. Broadway ve West End’de birkaç kez sahne aldım. Ama bir noktada Off-Broadway ve hatta Chicago gibi yerlerdeki bölgesel tiyatrolarla ilgileniyorum. Bunlar farklı ve heyecan verici; sadece bunu yapabilmek için çocuklarınızın belirli bir yaşa gelmesi gerekiyor. Şu an benim için bunu yapmanın zamanı değil; bu çocuklarla ilgilenmem gerekiyor. Bu bir bakıma benim 'gelecek' klasörümde. Bu yazı çocuk işleriyle doldurmam gerekiyor."