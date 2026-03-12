Nicole Kidman, Keith Urban ile olan boşanma sürecini ilk kez anlattı
Nicole Kidman, Eylül 2025’te Keith Urban’dan boşanmak için mahkemeye başvurmasının ardından sessizliğini bozdu. Variety dergisine kapsamlı bir röportaj veren 58 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, hem biten evliliği hem de kariyerindeki yeni dönemi samimiyetle değerlendirdi.
Ünlü oyuncu Nicole Kidman ve müzisyen Keith Urban, geçtiğimiz eylül ayında Tennessee’de açılan boşanma davalarında 'evlilikte yaşanan zorluklar ve uzlaşılmaz farklılıklar' gerekçesini sundular. Çift, mal paylaşımı konusunda mahkeme öncesinde kendi aralarında uzlaşmaya vardıklarını belirttiler.
6 Ocak’ta resmen sonuçlanan dava kararına göre; kızları Sunday Rose ve Faith Margaret’ın velayeti, Kidman’ın Nashville’deki evinde kalacak şekilde düzenlendi. Ebeveynler, çocuklarının geleceğine dair alınacak önemli kararlarda ise ortak sorumluluk üstlenmeye devam edecekler. İşte Kidman’ın bu sürece dair samimi paylaşımları...
“GEÇEN YIL SESSİZDİM”
Röportajın başında geçtiğimiz yılın kendisi için zorlu geçtiğini ima eden Kidman, “Geçen yıl sessizdim. Başka şeyler oluyordu. Kabuğumdaydım" diyerek o süreci tanımladı. Şimdi ise yeni bir döneme hazır olduğunu belirten oyuncu, "Şu an '2026. İşte başlıyoruz.' diyebileceğim bir yerdeyim. Sandra Bullock ile Practical Magic’im var. Tamamen cadı modunda olacağım" ifadelerini kullandı.
“BİZ BİR AİLEYİZ”
Ayrılık sonrası nasıl olduğu sorulduğunda, odağının ailesi olduğunu vurgulayan Kidman şunları söyledi:
"İyiyim çünkü her zaman iyi olana doğru hareket edeceğim. Minnettar olduğum şey ailem; onları olduğu gibi korumak ve ileriye gitmek. Hepsi bu. Geri kalan her şeyi saygımdan dolayı konuşmuyorum. 'Biz bir aileyiz' noktasındayım ve olmaya devam edeceğimiz şey de bu. Güzel kızlarım, canlarım, bir anda kadın oldular."
“TEKRAR TİYATRO YAPMAK İSTİYORUM”
Kariyerinde yönetmenliğe geçiş yapıp yapmayacağı sorusuna, şu an için önceliğinin kızları olduğunu belirterek yanıt veren Kidman, tiyatroya olan özlemini de dile getirdi. Ancak bu planlarını bir süre daha ertelediğini şu sözlerle açıkladı:
"Buna yaklaştım. Ama sonra ya çok meşgul ya da çok yorgun oldum. Bir oyuncu olarak hala yapmak istediğim şeyler var. Tekrar tiyatro yapmak istiyorum. Broadway ve West End’de birkaç kez sahne aldım. Ama bir noktada Off-Broadway ve hatta Chicago gibi yerlerdeki bölgesel tiyatrolarla ilgileniyorum. Bunlar farklı ve heyecan verici; sadece bunu yapabilmek için çocuklarınızın belirli bir yaşa gelmesi gerekiyor. Şu an benim için bunu yapmanın zamanı değil; bu çocuklarla ilgilenmem gerekiyor. Bu bir bakıma benim 'gelecek' klasörümde. Bu yazı çocuk işleriyle doldurmam gerekiyor."