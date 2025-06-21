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Nihal Candan hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi: Hastane koridorları dar geliyor
Bir süredir Anoreksiya Nervoza ile mücadele eden 30 yaşındaki Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Candan'ın vefatı, sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Ünlülerden peş peşe paylaşım geldi.
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Geçtiğimiz yıl "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süre boyunca sağlık sorunları yaşamaya başlamış ve anoreksiya nervoza teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.
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Yoğun bakımda tedavi gören Nihal Candan'dan acı haber geldi. İki kez kalbi duran Candan, hayatını kaybetti.
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Ablasının vefatıyla sarsılan Bahar Candan sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan genç kızın feryatları sokakları inletti.
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Pınar Kerimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Umut Ablayı aradım, 'Nasıl?' diye sordum. Maalesef Nihal’in kalbi tekrar durmuş. Şu an kalp masajı yapılıyor."
Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Nihal Candan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlülerdne peş peşe paylaşım geldi...