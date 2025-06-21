Nihal Candan hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi: Hastane koridorları dar geliyor

Pınar Kerimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Umut Ablayı aradım, 'Nasıl?' diye sordum. Maalesef Nihal’in kalbi tekrar durmuş. Şu an kalp masajı yapılıyor."

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Nihal Candan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlülerdne peş peşe paylaşım geldi...