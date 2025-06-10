Nihal Candan yeniden yoğun bakıma kaldırıldı
Hapiste olduğu süreçte ciddi kilo kaybı yaşayan ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları gerekçesiyle kısa süre önce tahliye edilmişti. Nihal Candan, aynı sorunla yeniden mücadele etmeye başladı. Hastanede tedavisi devam eden ve 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu süreçte ciddi kilo kaybı yaşayan ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları gerekçesiyle kısa süre önce tahliye edilmişti.
Tahliyesinin ardından tedavi süreci başlayan Candan’ın durumu son günlerde daha da kötüleşti. 29 kiloya kadar düştüğü bildirilen Candan, yeniden hastaneye kaldırıldı.
Hastanede ablasının yanından ayrılmayan Bahar Candan, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu.
Hastanede tedavisi süren Nihal Candan’ın fotoğraflarını art arda paylaşan Bahar Candan, "Ablamdan uzak durun" notunu yazmıştı.