Nuri Alço beşinci evlilik yıl dönümünü kutladı: Kalbimin en kıymetlisi

Usta oyuncu Nuri Alço, yaklaşık 11 yıldır aşk yaşadığı Burcu Sezginoğlu ile 2025 yılıında dünyaevine girmişti.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, ekim ayında ameliyat olmuştu. Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, bu süreçte eşinin yanında olmuştu.

"VEFALI BİR EŞE SAHİBİM"

Magazin programına konuk olan Nuri Alço, hem eşiyle hem de sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Alço, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim" demişti.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Alço, son olarak eşiyle beşinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Alço paylaşımında şu sözleri yazdı: