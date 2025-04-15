O Ses Türkiye şampiyonuydu, son hali şaşırttı! Emre Sertkaya'yı görenler tanımakta zorlandı

Emre Sertkaya, bir dönem izlenme rekorları kıran O Ses Türkiye yarışmasına performansıyla damga vuran ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Sertkaya, sürpriz bir karara imza atarak Türkiye'yi terk edip Paris'e yerleşmişti.

2019 yılında ilk single'ını çıkaran ve Paris'te müzik hayatına devam eden Emre Sertkaya sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Sertkaya’nın yeni imajı ise oldukça dikkat çekiyor. Sertkaya'nın değişimini kimi çok beğenirken kimi ise "Sana ne olmuş?", "Tanıyamadım", "Eski haline dön" yorumlarında bulundu.

EMRE SERTKAYA KİMDİR?

Türk müzik dünyasına farklı yorumu ve güçlü sesiyle damga vuran Emre Sertkaya, 2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. O günden bu yana müziğe olan tutkusu ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Sertkaya, son olarak Fransa’nın başkenti Paris’e yerleşmesiyle gündeme geldi.Aslen Batmanlı olan ve müziğe olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren geliştiren Emre Sertkaya, O Ses Türkiye’ye katıldığı dönemde 23 yaşında olup yarışmaya, Yüksek Sadakat’in “Haydi Gel İçelim” adlı şarkısıyla katılan genç sanatçı, sahnedeki enerjisi ve sesiyle jüri üyelerini etkilemeyi başarmıştı.

Ebru Gündeş, Hakan Özoğuz ve Gökhan Özoğuz onun için dönen isimler olurken, Sertkaya, kararını Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerden yana kullanarak yarışma boyunca onlarla ilerlemişti. Finale kadar farklı tarzlara sahip şarkılar söyleyerek müzikal yeteneğini sergileyen Emre Sertkaya, “Minnet Eylemem” ve “Haberin Yok Ölüyorum” gibi performanslarıyla büyük beğeni topladı. Yarışmayı kazandığında, onun müziğe bakışı ve sahneye hâkimiyeti büyük alkış aldı.

O Ses Türkiye şampiyonu olduktan sonra Emre Sertkaya, profesyonel müzik kariyerine adımlar atarak, yarışmanın getirdiği popülerlikle birlikte birçok konser verdi ve kendi şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu. 2019 yılında, müziğini daha geniş bir kitleye ulaştırmak ve kendini farklı kültürel etkilerle geliştirmek amacıyla Fransa’nın başkenti Paris’e taşındı. Burada müziğine yeni bir yön veren sanatçı, Paris’te sahne almaya ve sanatını uluslararası arenada icra etmeye başladı.