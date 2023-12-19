O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu: Kimler şarkı söyleyecek?

Uzun yıllardır yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez programı olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bu yıl da TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yeni yıl için geri sayım başlarken O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için jüri üyeleri ve şarkı söyleyecek ünlü isimler de belli oldu.

O SES YILBAŞI JÜRİSİNDE KİMLER OLACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz’ın bir sürpriz yapacağı ve Acun Ilıcalı’nın yerine fenomen yarışmayı sunacağı, Acun Ilıcalı’nın da Beyaz’ın yerine jüri koltuğunda oturacağı öğrenildi. Jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.

O SES YILBAŞINDA KİMLER SAHNE ALACAK?

27 Aralık’ta O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekilecek yarışmaya renk katacak ünlüler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp- Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan, TV8’in Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor. 20 ve 26 Aralık’ta yarışmacılar Tarık Sezer ve Orkestrası’yla ses provası yapacak.