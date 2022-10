Ödüllü oyuncu Hilary Swank, 48 yaşında ilk kez anne oluyor! "Şu anda harika hissediyorum"

2018 yılında yapımcı Philip Schneider ile dünyaevine giren Hilary Swank , bebek müjdesi verdi. 48 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Çarşamba günü “Good Morning America” programında mutlu haberi duyurdu.

“Bu uzun zamandır istediğim bir şey ve bir sonraki işim anne olacağım. Ve sadece bir değil, iki. Buna inanamıyorum," dedi Swank.

Swank, haberi paylaştığı için rahatladı ve ekledi, "Bunun hakkında konuşabilmek ve paylaşabilmek çok güzel. Şu anda kendimi harika hissediyorum" dedi.

.@HilarySwank is going to be a mom of TWO!



Congratulations! ❤️ https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/kzuG8NkpdF