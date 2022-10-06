Ödüllü oyuncu Hilary Swank, 48 yaşında ilk kez anne oluyor! "Şu anda harika hissediyorum"

2018 yılında yapımcı Philip Schneider ile dünyaevine giren Hilary Swank , bebek müjdesi verdi. 48 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Çarşamba günü “Good Morning America” programında mutlu haberi duyurdu.

"BUNUN HAKKINDA KONUŞABİLMEK ÇOK GÜZEL"

“Bu uzun zamandır istediğim bir şey ve bir sonraki işim anne olacağım. Ve sadece bir değil, iki. Buna inanamıyorum," dedi Swank.

Swank, haberi paylaştığı için rahatladı ve ekledi, "Bunun hakkında konuşabilmek ve paylaşabilmek çok güzel. Şu anda kendimi harika hissediyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI

Hilary Swank, mutlu haberi sosyal medya sayfasından da paylaşıp "Çok yakında" ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hilary Swank (@hilaryswank)'in paylaştığı bir gönderi

İKİ OSCAR KAZANDI

Hilary Swank, 2018 yılında Philip Schneider ile evlenmişti. Oyuncu 1999 tarihli Erkekler Ağlamaz filmiyle ve 2003 yılında da Milyonluk bebek ile iki kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanmıştı.

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