Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'dan Sevgililer Günü paylaşımı

Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'ın aşkları doludizgin devam ediyor. Oğulcan Engin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine güllerle dolu kocaman bir buket gönderdi. Ünlü oyuncu da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'dan Sevgililer Günü paylaşımı - Resim : 1

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir şimdilerde Piyasa dizisi ile izleyici karşısına çıkan  rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. 

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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'dan Sevgililer Günü paylaşımı - Resim : 2

Alişan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'dan Sevgililer Günü paylaşımı - Resim : 3

Oğulcan Engin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde önce sevgilisi ile karesini paylaştı. Daha sonra da sevgilisine güllerle dolu kocaman bir buket gönderdi.  

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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'dan Sevgililer Günü paylaşımı - Resim : 4

Ünlü oyuncu da o anları kalp emojisi ile sosyal medya hesabından yayınladı.