Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'dan Sevgililer Günü paylaşımı
Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'ın aşkları doludizgin devam ediyor. Oğulcan Engin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine güllerle dolu kocaman bir buket gönderdi. Ünlü oyuncu da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir şimdilerde Piyasa dizisi ile izleyici karşısına çıkan rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor.
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Alişan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Oğulcan Engin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde önce sevgilisi ile karesini paylaştı. Daha sonra da sevgilisine güllerle dolu kocaman bir buket gönderdi.
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Ünlü oyuncu da o anları kalp emojisi ile sosyal medya hesabından yayınladı.