Ömer dizisinde şaşırtan ayrılık!

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Merve Dizdar, Simay Barlas, Emre Taşkıran, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı Ömer, 21. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süreliğine ara vermişti. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük heyecanla takip edilen Ömer dizisinde yeni sezon öncesi şaşırtan ayrılık bir ayrılık yaşandı.

Rüzgar Aksoy ayrılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; geçen sezon Gamze’nin eski eşi Haluk rolüyle ekibe dahil olan ve ortalığı karıştıran Rüzgar Aksoy projeye veda etti. Yalnızca 3 bölüm dizide yer alan Aksoy’un vedası sonrası senaryonun nasıl olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Öte yandan Ömer’in yeni sezonuna birbirinden değerli oyuncular da katıldı. Sevilen dizinin kadrosuna Esra Akkaya, Erol Babaoğlu, Burcu Cavrar, Özgür Daniel Foster, Damla Makar dahil oldu.

Ömer dizisi yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı, hazırlıkları süren ve ikinci sezonda kadroya birçok yeni oyuncunun dahil olduğu Ömer'den ilk tanıtım yayınlandı. Ömer yeni sezon ilk tanıtımda; Gamze'nin gidişiyle yıkılan Ömer'in kendini içkiye vermesi dikkat çekti.

Öte yandan tanıtımla birlikte Ömer'in yeni sezon başlangıç tarihi de belli oldu. 22. bölümüyle ikinci sezon açılışını yapacak olan dizi, 11 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara dönecek.