Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy üçüncü kez baba olacağını açıkladı.
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Bekir Aksoy 2017 yılında Derya Çavuşoğlu ile boşanmış ve Nazife Orakçıoğlu ile evlenmişti. Çiftin, 'Asil' adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan 'İnci Taneleri' dizisinde 'Cenk' karakterini canlandıran oyuncu Bekir Aksoy, müjdeli haberi verdi.
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Muhabir Online'ın haberine göre, dün akşam bir etkinlikte eşi ile birlikte boy gösteren ünlü oyuncu, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı.
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56 yaşındaki oyuncu "Kardeş geliyor" dedi. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı. Bekir Aksoy'un, Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu daha var.