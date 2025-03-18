Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy üçüncü kez baba olacağını açıkladı.

Elele Online

Elele Online
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Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor - Resim : 1

Bekir Aksoy 2017 yılında Derya Çavuşoğlu ile boşanmış ve Nazife Orakçıoğlu ile evlenmişti. Çiftin, 'Asil' adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.

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Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor - Resim : 2

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan 'İnci Taneleri' dizisinde 'Cenk' karakterini canlandıran oyuncu Bekir Aksoy, müjdeli haberi verdi.

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Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor - Resim : 3

Muhabir Online'ın haberine göre, dün akşam bir etkinlikte eşi ile birlikte boy gösteren ünlü oyuncu, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

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Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor - Resim : 4

56 yaşındaki oyuncu "Kardeş geliyor" dedi. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı. Bekir Aksoy'un, Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu daha var.

 