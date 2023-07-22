Oyuncu Deniz Çakır evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

'Kadın İsterse', 'Yaprak Dökümü', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde oynadığı karakterle adından söz ettiren oyuncu Deniz Çakır, 2 yıldır ekonomist Bilgehan Baykal ile gözlerden uzak birliktelik yaşıyor. Çakır, iki yıldır beraber olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturuyor.

DÜĞÜN İSTANBUL'DA

Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıkları ortaya çıkan ikili, 10 Eylül'de nikah masasına oturacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, Kemerburgaz'daki ödüllü bir düğün merkezini tercih etti. Çiftin düğün için tercih ettiği mekanda daha önce Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu ve Başak Gümülcinelioğlu - Çağrı Çıtanak çifti nikah masasına oturmuştu.