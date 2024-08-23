Oyuncu Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın yeniden barıştığı iddia edildi
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın 8 ay önce bitirdiklerine ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi.
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Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı.
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Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.
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2. Sayfa'nın haberine göre; Özkan ile Torreira'dan güzel haber geldi.
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Ünlü çiftin 8 aylık ayrılığın ardından bir araya gelip yemek yedikleri iddia edildi.