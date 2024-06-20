Oyuncu Ebru Şahin güzellik sırlarını açıkladı: Tarçın, bal ve süt maskesi ile...

tv100'ün haberine göre saç bakımı konusunda özel bir şey yapmadığını, doğal içerikli ve pH dengesi uygun şampuanlar tercih ettiğini, arada bir zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile maske yaptığını belirten Şahin, bununla yetindiğini ifade etti.