Oyuncu Ebru Şahin güzellik sırlarını açıkladı: Tarçın, bal ve süt maskesi ile...
Oyuncu Ebru Şahin, sağlıklı yaşam ve fit kalma konusundaki sırlarını açıkladı. Şahin aynı zamanda cilt ve saç bakımı için de uyguladıklarını da paylaştı.
Basketbolcu eşi Cedi Osman'la mutlu bir evliliği olan 30 yaşındaki oyuncu Ebru Şahin, 54 kilo kalmanın sırrını açıkladı ve sağlıklı kilo yönetimini nasıl başardığını anlattı.
tv100'ün haberine göre saç bakımı konusunda özel bir şey yapmadığını, doğal içerikli ve pH dengesi uygun şampuanlar tercih ettiğini, arada bir zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile maske yaptığını belirten Şahin, bununla yetindiğini ifade etti.
Sürekli set makyajları ve koşuşturmacadan dolayı cildinin dinlenmeye pek vaktinin olmadığını belirten Şahin, bakım rutininde doğal içerikli ürünlere önem verdiğini vurguladı. Arkadaşlarıyla dalga geçilen meyve kabuklu yüz maskelerini uyguladığını ve mucizevi maske tarifleri denemeyi sevdiğini de ekledi. Son olarak, tarçın, bal ve süt maskesi ile cildinin bakımını yaparak sodayla yüz yıkamanın faydalarını keşfettiğini dile getirdi.
Şahin, vücudunu dinlediğini ve zaman zaman sebze-meyve sularıyla sıvı detoksu yaparak vücuduna iyi geldiğini ifade etti.