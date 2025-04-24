Oyuncu Fulya Zenginer depreme canlı yayında yakalandı! Bağırarak çocuğuna koştu...

2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 2022'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Milan adını vermişti.

Eşi ve oğluyla keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Fulya Zenginer, 23 Nisan günü İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme video çekerken yakalandı.

Panik olan ünlü oyuncunun paylaştığı videoda sarsıntının şiddeti net bir şekilde görülürken; Zenginer hemen oğlu Milan'ın yanına koştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fulya Zenginer Evren (@fulyazenginer)'in paylaştığı bir gönderi

Fulya Zenginer, paylaşımına "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun, inşallah herkes iyidir" notunu düştü.