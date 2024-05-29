Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu Gülşan Çomoğlu yaşamını yitirdi.
Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.
Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu yarın öğle namazında defnedilecek.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin acı haberini veren Gökhan Günal ise "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.