Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok projede yer alan Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti.

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Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti - Resim : 1

2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu Gülşan Çomoğlu yaşamını yitirdi. 

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Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti - Resim : 2

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.

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Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti - Resim : 3

Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu yarın öğle namazında defnedilecek. 

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Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti - Resim : 4

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin acı haberini veren Gökhan Günal ise "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.