Oyuncu Hande Erçel, Milano'da! Erçel’in davet tarzı gündem oldu

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Son olarak Bambaşka Biri dizisinde rol alan Hande Erçel, birçok markanın yüzü olarak dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.
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Ünlü oyuncu Milano’da yüzü olduğu mücevher markasının tanıtımında görüntülendi.
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Geceye, kahverengi tonlarında derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbisesiyle katılan Erçel'in davet tarzı sosyal medyada gündem oldu.
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Ünlü oyuncu Erçel, dünyaca ünlü şarkıcı Carla Bruni, oyuncu Philippine Leroy-Beaulieu ve model Amina Seck ile birlikte poz da verdi.