Oyuncu Hande Erçel, Milano'da! Erçel’in davet tarzı gündem oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Milano’da yüzü olduğu mücevher markasının tanıtımında boy gösterdi.

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Oyuncu Hande Erçel, Milano'da! Erçel’in davet tarzı gündem oldu - Resim : 1

Son olarak Bambaşka Biri dizisinde rol alan Hande Erçel, birçok markanın yüzü olarak dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

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Oyuncu Hande Erçel, Milano'da! Erçel’in davet tarzı gündem oldu - Resim : 2

Ünlü oyuncu Milano’da yüzü olduğu mücevher markasının tanıtımında görüntülendi.

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Oyuncu Hande Erçel, Milano'da! Erçel’in davet tarzı gündem oldu - Resim : 3

Geceye, kahverengi tonlarında derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbisesiyle katılan Erçel'in davet tarzı sosyal medyada gündem oldu.

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Oyuncu Hande Erçel, Milano'da! Erçel’in davet tarzı gündem oldu - Resim : 4

Ünlü oyuncu Erçel, dünyaca ünlü şarkıcı Carla Bruni, oyuncu Philippine Leroy-Beaulieu ve model Amina Seck ile birlikte poz da verdi. 