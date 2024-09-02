Oyuncu İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

Dünyanın köklü sinema festivallerinden olan ve 28 Ağustos'ta başlayan 81. Venedik Film Festivali çerçevesinde düzenlenen "Kineo" ödülleri sahiplerini buldu.
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İtalya'da sinema sektörünü teşvik amacıyla kurulan Kineo Derneğinin, sinemaseverlerin seslerini duyurmak amacıyla 2003’ten bu yana verdiği ödüllerde bu yıl Türk oyuncu Çelikkol, izleyenlerin ve jürinin oylarıyla "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Fotoğraf: Getty
Ödülünü almak üzere sevgilisi Natali Yarcan ile İtalya'ya gelen Çelikkol, Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin ünlü kırmızı halısında da boy gösterdi.
Fotoğraf: Getty
Çelikkol’a ödülünü Golden Globes üyesi Silvia Bizio takdim etti. Oyuncu, İtalyanca yaptığı ödül konuşmasında şunları söyledi:
“Oyunculuğa ilk başladığım yıllarda bana sorsanız burada olmayı hayal bile edemezdim. Bu aynı zamanda gerçekliğin ve samimiyetin ödülüdür.”
Fotoğraf: Getty