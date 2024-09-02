Oyuncu İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

Çelikkol’a ödülünü Golden Globes üyesi Silvia Bizio takdim etti. Oyuncu, İtalyanca yaptığı ödül konuşmasında şunları söyledi:

“Oyunculuğa ilk başladığım yıllarda bana sorsanız burada olmayı hayal bile edemezdim. Bu aynı zamanda gerçekliğin ve samimiyetin ödülüdür.”

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