Oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber geldi: İlk isteği bakın ne oldu
Usta oyuncu Mesut Akusta'dan bugün iyi haber geldi. Evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Akusta'nın eşi güzel haberi Instagram hesabından paylaştı. Gözlerini açan Akusta'nın ilk işi senaryo okumak oldu!
TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinde izleyicilerle buluşan usta oyuncu Mesut Akusta (57) Ankara'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçiren Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu. Başarılı oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta ise durumu instagram hesabından paylaşmış ve dua istemişti.
Şafak Özbir'den bugün iyi haber geldi. Eşinin kendisine geldiğini aktaran Şafak Özbir Akusta, ilk isteğinin ise senaryo okumak olduğunu söyledi ve şu mesajı paylaştı
Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister ??
Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama ;
Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası
Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…
Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin 🙏🏻🙏🏻🧿🧿
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Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Mesut Akusta da "Arayan soran herkese teşekkürler ❤️" notunu düştü.
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