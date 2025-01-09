Anasayfa Magazin Oyuncu Özge Gürel'den eşi Serkan Çayoğlu'na romantik sözler: Çok aşık oldum ve hâlâ çok aşık olmaya devam ediyorum
Oyuncu Özge Gürel'den eşi Serkan Çayoğlu'na romantik sözler: Çok aşık oldum ve hâlâ çok aşık olmaya devam ediyorum
Serkan Çayoğlu ile mutlu bir evlilik süren Özge Gürel, bir dergiye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bayılıyorum gözümün önünde Serkan'ın olmasına" diyen Gürel'in eşine düşkünlüğü dikkat çekti.
1 / 7
Oyuncu Özge Gürel, meslektaşı Serkan Çayoğlu ile sette başlayan aşklarını Temmuz 2022'de evlilikle taçlandırmıştı.
2 / 7
37 yaşındaki Gürel, her fırsatta oyuncu eşi Serkan Çayoğlu'na olan sevgisini dile getiriyor ve paylaşımlar yapıyor.
3 / 7
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Özge Gürel hakkında merak edilenleri cevap verdi. Eşi Serkan Çayoğlu’na olan düşkünlüğünden ve şu an içerisinde bulunduğu hayatın ona getirdiklerinden bahseden oyuncunun açıklamaları dikkat çekti.
4 / 7
"Nasıl bir dönemindesin?" sorusuna Gürel "Müthiş bir dönüşüm hissediyorum. Daha duvarlı biriyken bir anda her şey çok esnedi sanki hayatımda ve bu dönüşüme hiç direnmedim" yanıtını verdi.