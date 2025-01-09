Oyuncu Özge Gürel'den eşi Serkan Çayoğlu'na romantik sözler: Çok aşık oldum ve hâlâ çok aşık olmaya devam ediyorum

Serkan Çayoğlu ile mutlu bir evlilik süren Özge Gürel, bir dergiye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bayılıyorum gözümün önünde Serkan'ın olmasına" diyen Gürel'in eşine düşkünlüğü dikkat çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Özge Gürel'den eşi Serkan Çayoğlu'na romantik sözler: Çok aşık oldum ve hâlâ çok aşık olmaya devam ediyorum - Resim : 1

Oyuncu Özge Gürel, meslektaşı Serkan Çayoğlu ile sette başlayan aşklarını Temmuz 2022'de evlilikle taçlandırmıştı.

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Oyuncu Özge Gürel'den eşi Serkan Çayoğlu'na romantik sözler: Çok aşık oldum ve hâlâ çok aşık olmaya devam ediyorum - Resim : 2

37 yaşındaki Gürel, her fırsatta oyuncu eşi Serkan Çayoğlu'na olan sevgisini dile getiriyor ve paylaşımlar yapıyor.

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Oyuncu Özge Gürel'den eşi Serkan Çayoğlu'na romantik sözler: Çok aşık oldum ve hâlâ çok aşık olmaya devam ediyorum - Resim : 3

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Özge Gürel hakkında merak edilenleri cevap verdi. Eşi Serkan Çayoğlu’na olan düşkünlüğünden ve şu an içerisinde bulunduğu hayatın ona getirdiklerinden bahseden oyuncunun açıklamaları dikkat çekti.

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Oyuncu Özge Gürel'den eşi Serkan Çayoğlu'na romantik sözler: Çok aşık oldum ve hâlâ çok aşık olmaya devam ediyorum - Resim : 4

"Nasıl bir dönemindesin?" sorusuna Gürel "Müthiş bir dönüşüm hissediyorum. Daha duvarlı biriyken bir anda her şey çok esnedi sanki hayatımda ve bu dönüşüme hiç direnmedim" yanıtını verdi.