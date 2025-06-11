Oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, 2 yıl önce hayatını birleştirdiği dansçı Yasemin Sancaklı ile ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 44 yaşındaki Aksoy’un bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Ünlü oyuncu oğluyla ilk karelerini takipçileriyle paylaştı ve minik bebeğe verdikleri ismi de açıkladı.
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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, 2023 yılında evlendiği dansçı Yasemin Sancaklı ile mutlu evliliklerini bir adım ileri taşıdı.
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Aksoy, 44 yaşında ilk kez baba oldu. Çiftin erkek bebekleri 7 Haziran tarihinde dünyaya geldi.
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"Yüz Yüze", "Kara Sevda", "Annem Uyurken" ve "Türkan" gibi dizilerle tanınan Aksoy, oğluna Diyar adını verdiklerini açıkladı.
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Ünlü oyuncu, bebeğinin yüzünü sosyal medyada paylaşmamayı tercih etti ancak duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Hoş geldin Diyar bebek. Seni ne kadar yaşasak, bizi ne kadar sevsen kârdır.”