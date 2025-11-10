Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkı ile 30 yıl sonra yeniden birlikte

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, yıllar sonra gençlik yıllarındaki ilk aşkı Korhan Beba ile yeniden bir araya gelerek hayranlarını şaşırttı. Bu anlamlı ve duygusal buluşmayı sosyal medya hesabından duyuran Bozoğlu, aynı zamanda geçmiş yıllara ait fotoğraflarını da paylaşarak takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Özge Çolak

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 30 yıl sonra gençlik yıllarındaki ilk aşkı Korhan Beba ile yeniden bir araya gelerek ikinci baharını yaşamaya başladı. 

Bozoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, Beba ile olan aşk hikayelerinin detaylarını anlattı ve eski bir fotoğraflarını yayımladı. 

Hikâyeye göre, 13 yaşında tanıştığı ve ilk öpücüğünü yaşadığı Beba ile Bozoğlu'nun taşınması nedeniyle yolları ayrılmış, ancak yıllar sonra lise mezuniyet balosunda tekrar bir araya gelmişler.  

Beba, aradan 30 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra hayatlarının ikinci baharında mucizevi bir şekilde yeniden buluştuklarını ve bu kez ayrılmayacaklarını belirtti.  