Özcan Deniz'den ailesine rest: Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile aile üyeleri birbirine girdi. Ercan Deniz ile Özcan Deniz'in kavgasına kız kardeşleri Yurda Gürler de dahil oldu.
Sosyal medya hesabından art arda duygusal gönderiler yayımlayan Özcan Deniz, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ve ailesini sildiğini açıkladı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi.
Ercan Deniz, Müge Anlı’nın “Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez ona o parayı. Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir" sözlerinin yer aldığı bir video paylaşmıştı. Özcan Deniz'den cevap geldi.
"EN YAKIN AİLE BİREYİNİZ BİLE OLSA UZAK DURUN"
52 yaşındaki şarkıcı, "Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban edecek kadar ileri gider ve her şeyi yakar. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz" açıklamasını yaptı.
"SIRTINIZDA KAÇ KİŞİNİN HANÇERİ VAR?"
"Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?. Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Kaç kişi sizin bir saniyesini bile geri alamayacağınız hayatınızın onlar için boşa harcandığını defalarca size hissettirdi? Hatta balyozla kafanıza vura vura ölmenizi, yok olup gitmenizi istediler? Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?"