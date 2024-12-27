Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım: Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile ailesi arasında kalınca ailesine rest çekerek onları hayatından çıkardığını sosyal medyadan sert sözlerle duyurmuştu. Deniz, yaptığı yeni paylaşımla ailesine gönderme yaptı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmiş ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.
Uzun zamandır konuyla ilgili sessizliğini koruyan Özcan Deniz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Özcan Deniz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Ben de bu tortuyu bırakanlar elbet birgün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere küfrettiklerini anlayacaklar.
Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin Allah."
Ünlü şarkıcı açıklamalarına "Hepsini unuttunuz değil mi? Ben tek bir gününü bile unutmadım. Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum? Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkârla, müsrif ederek yaklaştın.
Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, dağımın karı karım ve bahçemin en güzel gülü yavrumu yanıma aldım, Allah'a güvenip seni ona emanet edip gittin. Bir gün affedilmen(iz) dileğiyle" diye devam etti.