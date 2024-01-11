Özcan Deniz'den 'Kızıl Goncalar' yorumu: Kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorum
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma cezası sonucu yayınlanmadı. Deniz, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar'a gelen eleştirileri değerlendiren RTÜK, dizi ve kanala idare para cezası ile 2 yayın durdurma cezası verdi. Dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, yaşananların ardından sessizliğini bozdu.
"Kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorum"
Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak’ta yeniden ekranlardayız.”