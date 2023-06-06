Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç tatil sezonunu birlikte açtı

Havaların ısınmasıyla birlikte magazin dünyasının ünlü isimleri de tatil sezonunu açmaya başladı. Rotasını Bodrum'a çeviren Özpirinç'nin yanında ailesi ve sıkı dostu kendisi gibi oyuncu Berrak Tüzünataç da vardı.

Tatil pozlarını sosyal medyadan yayınladılar

Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran yakın arkadaşlar birbirlerini çekmeyi de ihmal etmedi. Ünlü isimler, verdikleri tatil pozlarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı. İkiliye takipçilerinden beğeni yağdı. Kızı Mercan’ı dünyaya getiren Özge Özpirinçci ise fit haliyle dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ozge Ozpirincci (@ozpirincci)'in paylaştığı bir gönderi

Berrak Tüzünataç Mercan'la ilgilendi

Özge Özpirinçci kızı Mercan’la yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç’ın elbiseli görüntüleri Instagram hesabının hikayeler kısmından yayınlamayı da ihmal etmedi.