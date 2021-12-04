Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk fotoğraf

Geçtiğimiz Eylül ayında kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile evlenen Özge Özpirinçci, 3 gün önce bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine, 'Mercan' adını verdi.

DOĞUM SONRASI İLK KARE

Ünlü oyuncu, doğum sonrası fotoğrafını merak eden hayranlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf paylaşarak sevindirdi. Özpirinçci paylaştığı fotoğrafın altına, ''Biz de Mercan'ın kordon kanını onun geleceği için saklatma kararı aldık'' dedi.

AKREP BURCU OLMASIN DİYE DUA ETMİŞLERDİ

Özge Özpirinçci, çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Özpirinçci'nin kızı Yay burcu olmuştu.