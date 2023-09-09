Özge Yağız ile Gökberk Demirci ayrıldı

Uzun zamandır birlikte olan Özge Yağız ile Gökberk Demirci üzen haber geldi. Özge Yağız - Gökberk Demirci çifti ayrıldı. Çiftin ilişkileri Kanal 7'nin Yemin dizisinde başlamıştı.

Ayrıldılar

Gazeteci Birsen Altuntaşın haberine göre Özge Yağız ile Gökberk Demirci‘nin “Yemin” dizisinde başlayan beraberlikleri kısa bir ayrılıktan sonra devam etmişti. Her yerde el ele, göz göze olan çiftin beraberliğiyle ilgili herkes evlilik haberi beklerken ayrılık bilgisi geldi. İlişkilerine ikinci kez şans veren iki başarılı oyuncu bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Özge Yağız bu sezon başrolünü oynadığı “Safir” dizisinin çekimleri nedeniyle Kapadokya‘da, Gökberk Demirci de geçen sezon sonunda ekibine dahil olduğu “Üç Kız Kardeş” nedeniyle Ayvalık’ta bulunuyor.