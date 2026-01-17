Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'ın Kuşadası'nda evlenecekleri iddia edildi
Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'ın ilişkisi bir süredir doludizgin devam ediyor.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Özgü Kaya’nın yaklaşık bir yıldır devam eden birlikteliği, evlilik yolunda hız kazandı. 2026 yılına aileleriyle birlikte giren çift, ilişkilerindeki en ciddi adımı yılbaşı yemeğinde attı.
Özgü Kaya’nın anne ve babası ile Murat Dalkılıç’ın babasının ilk kez bir araya geldiği bu özel gecede, Dalkılıç’ın gitar çaldığı ve Kaya’nın babasının ona eşlik ettiği samimi anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, evlilik hazırlıklarına başlayan çift yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlıyor. Düğün mekanı olarak Murat Dalkılıç’ın Kuşadası’ndaki oteli işaret edilirken, organizasyonun Ege’nin sıcak atmosferinde gerçekleşeceği söyleniyor.
Prag tatilinden paylaştıkları aşk dolu karelerle mutluluklarını gözler önüne seren ikili, hayranları tarafından şimdiden yılın örnek çiftleri arasında gösteriliyor.