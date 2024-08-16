Paris dönüşü hastalanan Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile paylaşım
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nı desteklemek için Paris'e giden Hazal Kaya dönüşe az bir süre kala rahatsızlanmıştı. Ünlü oyuncu döndükten sonra ilk karesini paylaştı.
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2019 yılında oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile dünya evine giren oyuncu Hazal Kaya, Fikret Ali ve Süreyya ile anne olma sevincini yaşamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde bir markanın sponsorluğunda Filenin Sultanları'nı desteklemek için Paris'e giden Hazal Kaya, birçok paylaşımda bulunmuştu.
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Ancak Kaya, bir süre sonra Paris dönüşü hastalandığını duyurdu.
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Şimdilerde ailesiyle Çeşme'de olan ünlü oyuncu, eşi Ali Atay ile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
"KOCA YÜREK"
Hazal Kaya, yayınladığı kareye "İyiymişim gibi hava aldırmaya çıkardı beni koca yürek" notunu düştü.