Paris Hilton bu yaz Netflix için yemek yapacak!

Paris Hilton Netflix’te yemek programı yapmaya başladı. Her bölümde farklı bir ünlü yüzü konuk alan Paris Hilton’un yemek programı yapması oldukça şaşırttı. Peki bunun sebebi ne? Pandemi döneminde dj setlerinin yerine yemek yapamayı öğretenlerin yerini alması mı? Yoksa yakında anne olacak biri olarak imajını düzeltmek için mi? Belki de her ikisi de Paris’i bunu yapmaya yönlendirmiştir. Ünlü varis, yakın zamanda bu fikrin pandemi zamanında geldiğini açıkladı.

Youtube sayesinde Netflix'ten teklif aldı

Hilton, Los Angeles'taki chihuahua cinsi köpeğiyle birlikte yaşadığı villasından lazanya tarifini Youtube kanalında paylaştıktan sonra 5 milyon izlenme oranına ulaştı. Bu oranın ardından hemen Netflix’le anlaşma imzaladı.

İlk bölümüyle çok renkli olacağa benziyor ‘Cooking with Paris’. Paris Hilton’u şeker pembesi mini elbisesiyle bir ABD süpermarketinin koridorlarında yürürken görüyoruz.

Paris Hilton aslında David LaChappelle ile New York'ta gerçekleştirdiği ilk şovundan, Nicole Richie ile birlikte Basit Yaşam şovuna kadar, neyin izleyiciyi çekeceğini herkesten önce anlamış durumda. Ayrıca bir selfie öncüsü, sosyal medya uzmanı ve hayranlarıyla arkadaş gibi. Bu da ilginin sürekli olmasını sağlıyor.

Toplam 6 bölümden oluşacak bu program 30 dakika sürecek. Paris Hilton, her seferinde bir ya da daha fazla misafirle o gün için yeniden dekore edilmiş mutfağında bir tarif vermeyi hedefliyor.