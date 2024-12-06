Pelin Akil: Tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum

Berfu Yenenler'in YouTube programına katılan Pelin Akil ikizlerine hamile olduğu dönemde yaşadıklarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Pelin Akil: Tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum - Resim : 1

2016 yılında dünya evine giren Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz kızlarını kucaklarına almıştı.

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Pelin Akil: Tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum - Resim : 2

Akil, Berfu Yenenler'in YouTube programında herkesi şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

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Pelin Akil: Tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum - Resim : 3

Ünlü oyuncu, ikizlerine hamile olduğu dönemde canının en çok beyaz sabun çektiğini söyledi.

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Pelin Akil: Tuvalette gizli gizli beyaz sabun yiyordum - Resim : 4

'DELİRİYORDUM BEYAZ SABUN KOKUSUNA'

Akil "Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu. ''