Pelin Akil ve Anıl Altan kızlarıyla Porto tatilinde
9 yıllık evliliklerini sonlandıran ünlü oyuncular Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina'nın mutluluğunu her şeyin önünde tutuyor. Eski çift, son olarak birlikte çıktıkları Porto tatilinden paylaştıkları samimi "Aile" notlu fotoğraflarla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Oyuncu çift Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016'da nikâh masasına oturmuş, 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz aylarda 9 yıllık evliliklerini sonlandıran çift, ayrılığın ardından da çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.
Birlikte tatile çıkan ve özel günlerde buluşan ikili, aile bağlarını korumalarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Anıl Altan, kızları ve eski eşi Pelin Akil ile çıktığı Porto seyahatinden fotoğrafları, sosyal medya hesabında, "Aile" notuyla paylaştı.