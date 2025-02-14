Pelin Öztekin sevgilisiyle pozlarını peş peşe yayınladı
Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Sevgililer Günü'nde sevgilisi Erhan Aksöz ile peş peşe fotoğraflarını yayınladı.
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'Hayat Şarkısı', 'Hayat Bilgisi', 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' gibi projelerle ekran karşısına çıkan Pelin Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni aşkını duyurdu.
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Verdiği kilolarla dikkat çeken Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafları; "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
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İşte Pelin Öztekin ve sevgilisi...