Pınar Altuğ evlilik teklifi aldığı günü kutladı: Hayatımdaki en doğru evet
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gülümseten bir paylaşım geldi. Birbirilerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ünlü çiftten Altuğ, eşi Yağmur Atacan'dan evlenme teklifi aldığı günü kutladı.
1 / 8
"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle hafızalara Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, bir yıl sonra da kızları Su'yu kucaklarına almıştı.
2 / 8
Mutlu evliliklerine devam eden ünlü çiftten Altuğ, romantik bir paylaşımda bulundu.
3 / 8
Eşiyle fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Biz seninle hep böyle gülelim be sevgilim. İyi ki sormuşsun hayatımdaki en doğru 'evet'ti" ifadelerini kullandı.
4 / 8
16 yıldır evli olan ünlü çiftin fotoğrafına binlerce beğeni ve "Maşallah", Gözlerinizin içi hep böyle gülsün", "Çok güzelsiniz", "Nice seneleriniz olsun" gibi yorumlar geldi.