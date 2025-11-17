Pınar Altuğ, kızının oyunculuk kararını destekledi: "Umarım çok üzülmez, yaralanmaz"

Anne Pınar Altuğ, kızının bu kararını desteklediğini ve çalışmalar başlattıklarını doğrulasa da, sektörün zorlukları konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Altuğ, kızıyla sektörün zorluklarını paylaştığını ve "Karnımda olduğundan beri sahnede," diyerek bu hayatın içine doğduğunu hatırlattı; ancak duygusal olarak "Umarım çok üzülmez, çok canı yanmaz, çok yaralanmaz" temennisinde bulundu.