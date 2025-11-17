Pınar Altuğ, kızının oyunculuk kararını destekledi: "Umarım çok üzülmez, yaralanmaz"
Pınar Altuğ, kızı Su ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenirken, kızı Su'nun meslek seçimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, kızı Su'nun oyunculuk alanındaki kariyer hedefini tamamen desteklediğini ve bu konuda kızının yanında olduğunu belirtti.
Hürriyet'in haberine göre 16 yaşındaki Su Atacan, oyunculuk yapmak istediğini ve bu amaçla yurt dışında eğitim alıp Türkiye'ye dönmeyi planladığını belirtti.
Anne Pınar Altuğ, kızının bu kararını desteklediğini ve çalışmalar başlattıklarını doğrulasa da, sektörün zorlukları konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Altuğ, kızıyla sektörün zorluklarını paylaştığını ve "Karnımda olduğundan beri sahnede," diyerek bu hayatın içine doğduğunu hatırlattı; ancak duygusal olarak "Umarım çok üzülmez, çok canı yanmaz, çok yaralanmaz" temennisinde bulundu.
Öte yandan Su Atacan, geçtiğimiz günlerde modacı Tuba Ergin’in Gaziantep Dülük Antik Kenti’nde Cumhuriyet’in 102. yılı için düzenlediği “Miras” defilesinde podyuma çıkmıştı.