Pınar Altuğ'dan ''Benden köylü kadını çıkmaz' sözlerine açıklama: Yanlış anlaşılmışım

Altuğ rol alacağı karakter ile ilgili olarak "Ters bir köşe olur mu?" sorusuna ise "Olabilir tabii... Bu tipi müsade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz benden" diyerek cevap vermişti. Altuğ'un bu sözlerine sosyal medyada tepkiler gelmişti.