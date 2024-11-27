Pınar Altuğ'dan ''Benden köylü kadını çıkmaz' sözlerine açıklama: Yanlış anlaşılmışım
Oyuncu Pınar Altuğ, "Benden köylü kadını çıkmaz" açıklamasıyla magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Altuğ, yanlış anlaşıldığını düşünerek konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Aile Reisi, Davetsiz Misafir gibi birçok yapımda rol alan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde gelecek projeleri hakkında konuşmuştu. Yeni teklifler aldığını ancak kendisini tatmin eden bir rolü henüz bulamadığını belirtmişti.
Altuğ rol alacağı karakter ile ilgili olarak "Ters bir köşe olur mu?" sorusuna ise "Olabilir tabii... Bu tipi müsade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz benden" diyerek cevap vermişti. Altuğ'un bu sözlerine sosyal medyada tepkiler gelmişti.
Ünlü oyuncu dün akşam bir davete katıldı hem sunuculuk yaptı hem şarkı söyledi. Davet öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altuğ, yanlış anlaşıldığını belirterek yeni bir açıklama yaptı.
Altuğ "Biraz mantıklı olmak lazım. Bunun oyunculukla alakası yok. ‘Ben çok güzelim’ diye söylemedim bunu. Yanlış anlaşılmışım. Ben haddimi bilmeye çalıştım ama hadsiz olarak algılanmışım" dedi.