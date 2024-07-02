Pınar Altuğ'dan yeni paylaşım: "Kocamın gözünden"
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yeni fotoğrafını paylaşıp "Kocamın gözünden" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede gündem oldu.
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Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.
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Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ özel hayatlarıyla da ilgi odağı oluyor.
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Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak yıllar boyunca karşımıza çıkan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan isimlerden biri.
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Altuğ sosyal medya hesabından yeni fotoğrafını paylaşıp "Kocamın gözünden" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede gündem oldu.