Pınar Altuğ'dan yeni paylaşım: "Kocamın gözünden"

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yeni fotoğrafını paylaşıp "Kocamın gözünden" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede gündem oldu.

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Pınar Altuğ'dan yeni paylaşım: "Kocamın gözünden" - Resim : 1

Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu.  Çift, bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Pınar Altuğ'dan yeni paylaşım: "Kocamın gözünden" - Resim : 2

Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ özel hayatlarıyla da ilgi odağı oluyor.

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Pınar Altuğ'dan yeni paylaşım: "Kocamın gözünden" - Resim : 3

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak yıllar boyunca karşımıza çıkan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan isimlerden biri.

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Pınar Altuğ'dan yeni paylaşım: "Kocamın gözünden" - Resim : 4

Altuğ sosyal medya hesabından yeni fotoğrafını paylaşıp "Kocamın gözünden" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede gündem oldu. 