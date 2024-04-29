Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün hazırlıklarına başladı
Pınar Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşkı doludizgin devam ediyor. Yaz aylarında nikah masasına oturacak olan ikili; gelinlik, damatlık ve ev alışverişi yapmaya başladı.
Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım, uzun süredir devam eden ilişkilerinde evlilik kararı aldı ve şimdi de mutluluklarına bir adım daha yaklaşıyorlar.
Milliyet'in haberine göre yaz aylarında dünya evine girecek olan çift, düğün hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Gelinlik, damatlık seçimleriyle başlayan süreç, şimdi ev alışverişiyle devam ediyor.
Setten kalan zamanlarda düğün ve ev için yapılacaklarla ilgilenen Deniz ve Yıldırım, aileleri ve yakın arkadaşlarının da desteğiyle keyifli bir hazırlık süreci yaşıyorlar. Çift, evlenecekleri ev için de birlikte alışveriş yapmaya başladı, her detayı özenle planlıyorlar.
Evlilik yolculuklarının heyecanını yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yakın zamanda düğün yerini de belirleyecekler.