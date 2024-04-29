Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün hazırlıklarına başladı

Setten kalan zamanlarda düğün ve ev için yapılacaklarla ilgilenen Deniz ve Yıldırım, aileleri ve yakın arkadaşlarının da desteğiyle keyifli bir hazırlık süreci yaşıyorlar. Çift, evlenecekleri ev için de birlikte alışveriş yapmaya başladı, her detayı özenle planlıyorlar.