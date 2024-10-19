Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan 1. aylarına özel aşk pozu

Anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sosyal medyada aşka geldi. Ünlü çifte yorum ve beğeni yağdı.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan 1. aylarına özel aşk pozu - Resim : 1

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Eylül ayında Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan 1. aylarına özel aşk pozu - Resim : 2

Daha sonra çiftten müjdeli bir haber geldi. Pınar Deniz katıldığı Paris Moda Haftası'nda karnını tutarak verdiği pozla hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu. 

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan 1. aylarına özel aşk pozu - Resim : 3

Sade nikah töreni günlerce konuşulan ünlü çift, haftalar sonra tekrar gündem oldu. 

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan 1. aylarına özel aşk pozu - Resim : 4

Kaan Yıldırım evliliklerinin birinci ayında eşiyle el ele tutuştuğu bir paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin pozuna sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum ve beğeni geldi.