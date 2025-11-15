Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan'la yeni pozunu paylaştı! Yeni kareleri ilgi gördü
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, özel hayatlarına dair mutlu anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, son olarak oğlu Fikret Hakan'la yeni fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden sevenlerinin beğenisine sundu.
1 / 4
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, 17 Eylül 2024 tarihinde Roma’da evlenmelerinin ardından kısa süre sonra oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşamaya başlamışlardı.
2 / 4
Kanal D'de yayımlanan Yargı dizisinde canlandırdığı "Ceylin" karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, zaman zaman olduğu gibi son olarak da oğlu Fikret Hakan ile çekildiği yeni fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
3 / 4
Çiftin bu samimi aile pozları, sosyal medyada kısa sürede yoğun beğeni ve yorum alarak ilgi odağı oldu.
4 / 4
Öte yandan Ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde 32. yaşını kutlamıştı. Eşi Kaan Yıldırım’ın sosyal medyada yaptığı romantik paylaşım büyük ilgi görmüştü.