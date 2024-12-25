Pınar Deniz'den eşi Kaan Yıldırım'a romantik kutlama: İyi ki doğdun da beni buldun

Oyuncu Kaan Yıldırım, 38 yaşına girdi. Eşi Pınar Deniz, Yıldırım'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayarak; "İyi ki doğdun da beni buldun" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 5
Pınar Deniz'den eşi Kaan Yıldırım'a romantik kutlama: İyi ki doğdun da beni buldun - Resim : 1

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde  İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

2 / 5
Pınar Deniz'den eşi Kaan Yıldırım'a romantik kutlama: İyi ki doğdun da beni buldun - Resim : 2

Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.

3 / 5
Pınar Deniz'den eşi Kaan Yıldırım'a romantik kutlama: İyi ki doğdun da beni buldun - Resim : 3

Bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, 38 yaşına bastı.

4 / 5
Pınar Deniz'den eşi Kaan Yıldırım'a romantik kutlama: İyi ki doğdun da beni buldun - Resim : 4

Pınar Deniz, eşinin doğum gününü ''Benim canım...İyi ki doğdun da beni buldun'' notunu düştüğü paylaşımla kutladı.