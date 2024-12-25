Pınar Deniz'den eşi Kaan Yıldırım'a romantik kutlama: İyi ki doğdun da beni buldun
Oyuncu Kaan Yıldırım, 38 yaşına girdi. Eşi Pınar Deniz, Yıldırım'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayarak; "İyi ki doğdun da beni buldun" notunu düştü.
1 / 5
Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.
2 / 5
Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.
3 / 5
Bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, 38 yaşına bastı.
4 / 5
Pınar Deniz, eşinin doğum gününü ''Benim canım...İyi ki doğdun da beni buldun'' notunu düştüğü paylaşımla kutladı.