Şu sıralar Aktris dizisinin yayınlanmasıyla tekrar başarılı performansı sayesinde gündeme gelen Pınar Deniz, Ay Yapım'ın Academy Day kapanış partisine katıldı. Leopar desenli önden yırtmaçlı elbise ile kameralara poz veren Deniz'in yüzündeki farklılık estetik iddialarına neden oldu.

Pınar Deniz’den estetik iddialarına yanıt

Oyuncu Pınar Deniz hakkında çıkan estetik iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Deniz, iddialardan sonra “Neee! Dudaklarımı mı yaptırmışım?” diyerek esprili bir video paylaştı.

Videoda, 29 yaşındaki oyuncunun dudaklarının doğal hali dikkat çekti. Deniz, böylece dudaklarında dolgu olmadığını açıklamış oldu.