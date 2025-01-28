'Piyasa' dizisinde değişiklik: Gülben Ergen’in yerine Ayça Bingöl geliyor
'Piyasa' ile oyunculuğa geri döneceği açıklanan Gülben Ergen, dizinin kadrosundan ayrıldı. Yerine Ayça Bingöl geldi.
Yapımını Pastel Film'in üstlendiği Piyasa, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizide usta isim Serdar Gözelekli yönetmen koltuğunda oturuyor.
Kanal D ekranlarında Şubat ayının 2. haftası yayında olması planlanan 'Piyasa' dizisinin oyuncu kadrosuna dair yeni bir karar alındı. Dizide 'gazeteci Ahsen Çevik' karakterine hayat vereceği açıklanan Gülben Ergen'in zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrıldığı yazıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu rolü Ayça Bingöl canlandıracak. Çekimleri 7 Ocak'ta Bursa'da başlayan 'Piyasa'da Alp Navruz 'Kenan'a, İlayda Alişan 'Münevver'e, Zuhal Olcay 'Keriman'a, Fırat Altunmeşe 'Adar'a ve Yurdaer Okur 'Şefik'e hayat veriyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı da yer alıyor.