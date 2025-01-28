'Piyasa' dizisinde değişiklik: Gülben Ergen’in yerine Ayça Bingöl geliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu rolü Ayça Bingöl canlandıracak. Çekimleri 7 Ocak'ta Bursa'da başlayan 'Piyasa'da Alp Navruz 'Kenan'a, İlayda Alişan 'Münevver'e, Zuhal Olcay 'Keriman'a, Fırat Altunmeşe 'Adar'a ve Yurdaer Okur 'Şefik'e hayat veriyor.