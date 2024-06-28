Prens Harry, annesi Diana'yı kaybettiğinde yaşadıklarını anlattı

Bu duygusal videoda annesi Galler Prensesi Diana'yı henüz 12 yaşındayken kaybettiğinde yaşadığı duygularını paylaşırken, Scotty's Little Soldiers'ın kurucusu Nikki Scott’ın beş yaşındaki oğluyla paylaştığı yürek burkan anıyı dinledi.

İngiliz Kuvvetlerinde görev yapan bir ebeveynin ölümüyle karşılaşan asker çocukları ve gençlere hitap eden Scotty’s, çocukluklara hayatları boyunca destek ve rehberlik sağlıyor ve bir ebeveynin kaybıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor.

PRENS HARRY: CENAZE TÖRENİNDE BİR KEZ AĞLADIM

Birçok çocuğun ebeveynlerinin kaybı hakkında konuşmaktan hoşlanmadığını çünkü bunun onları üzdüğünü ifade etti.

Hello Magazine'e göre Prens Harry, "Kaybettiğiniz kişinin sizi istediğine kendinizi inandırıyorsunuz veya onlara özlendiklerini kanıtlamak için mümkün olduğunca uzun süre üzgün olmanız gerekiyor. Ama sonra anlıyorsunuz ki, 'hayır, onlar benim mutlu olmamı istiyorlar' diyorsunuz."

"Cenaze töreninde bir kez ağladım ve biliyorsunuz bunun ne kadar garip olduğunu ve aslında hissettiğim bazı suçluluk duygularını ayrıntılarıyla anlattım ve sanırım William da mezarlığın dışında dolaşırken aynısını hissetmişti."

“Annemize getirilmiş 50.000 demet çiçek vardı ve orada insanların ellerini sıkıyorduk, gülümsüyorduk… Ve sıktığımız eller ıslaktı. Çünkü, hepsi gözyaşlarıydı.” diye devam etti.

"DUYGULARIMIZI GÖSTEREMİYORUZ"

Prens Harry, kendisinin ve kardeşi Prens William'ın şu anda duygularını gösteremediklerini söyledi.

"Herkes sanki annemizi tanıyormuş gibi düşünüyor ve hissediyordu ama ona en yakın iki kişi ben ve kardeşim, o an hiçbir duygu gösteremedik" dedi.