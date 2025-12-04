Prenses Kate Middleton 2 bin 600 elmaslı taç taşıdı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşinin İngiltere ziyareti şerefine verilen resmi ziyafet, Kraliyet ailesinin önemli isimlerini bir araya getirdi. Ancak gecenin en çok konuşulan ismi, taktığı mücevherle Prenses Kate Middleton oldu. Galler Prensesi, 2 bin 600 elmasla işlenmiş, Kraliçe Victoria'dan miras kalan ve bugüne kadar kullandığı en büyük taç olan özel bir parçayla boy göstererek adeta göz kamaştırdı...
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Budenbender, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunuyor. Çifti, başkent Londra'da uçaktan inerken Prens William ile Prenses Kate Middleton karşıladı.
Resmi ziyaretin ilk gecesinde, Alman lider ve eşi için ziyafet yemeği verildi. Davette tüm gözler Prenses Kate'in üzerindeydi.
Middleton, şimdiye kadar taktığı en büyük taçla davette boy gösterdi. 2 bin 600 elmas içeren özel tacı, Kraliçe Elizabeth, 2005'tte Malta seyahati sırasında takmıştı. Prenses Kate ile birlikte bu taç, 20 yıl sonra ilk kez halka açık alanda sergilenmiş oldu.
BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Galler Prensesi Kate Middleton, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kate Middleton, “İlk teşhis her zaman çok korkutucu bir yolculuk. Ama bu süreci daha önce yaşamış kişilerle konuşmak, insana umut ve pozitiflik veriyor. Böyle bir destek ağına sahip olmak çok kıymetli'' ifadelerini kullanmıştı.